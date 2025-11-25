Участник СВО из ЯНАО попал в украинский плен

Власти Ямала нашли бойца, пропавшего в зоне СВО. Как оказалось, солдат попал в плен.

За помощью обратилась дочь военнослужащего, заключившего контракт с Минобороны России и выполняющего задачи в зоне СВО. Женщина была серьёзно обеспокоена: её отец перестал выходить на связь, а позднее она получила извещение о том, что он числится пропавшим без вести. Тревогу усугубило видео на одном из интернет-ресурсов, где она узнала своего отца в украинском плену.

"Благодаря оперативной и слаженной работе удалось установить, что военнослужащий действительно находится в списках лиц, удерживаемых украинской стороной, и его статус был официально изменен. С родственниками военнослужащего поддерживаем связь. Мнобороны РФ предпринимает все необходимые меры для скорейшего возвращения нашего земляка на Родину", - написал в своём telegram-канале уполномоченный по правам человека на Ямале Андрей Нестерук.