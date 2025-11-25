Юрий Кон: В бюджете Забайкальского края сохраняется приоритет исполнения социальных обязательств

Накануне пленарного заседания Законодательного Собрания Забайкальского края председатель регионального парламента Юрий Кон дал традиционное интервью местным журналистам.

Он сообщил, что в повестке будет более 40 вопросов, главным из которых будет рассмотрение проекта бюджета края на 2026 и два последующих года.

Юрий Кон напомнил, что 22 октября состоялись публичные слушания по бюджету. На слушаниях депутаты рассмотрели параметры документы. Затем обсуждение прошло по профильным направлениям на заседаниях семи комитетов парламента Забайкалья. Спикер также напомнил, что он стал участником обсуждения федерального бюджета на площадке Совета Федерации, где была представлена информация, позволяющая сравнить региональные параметры с тем, как обстоит дело в стране.

«Профильный наш комитет по итогам обсуждения сформировал документ и представил на рассмотрение Заксобрания, которое состоится 26 ноября», - сообщил Юрий Кон

В целом в цифровом выражении бюджет края по сравнению с 2025 годом демонстрирует увеличение по расходам и доходам.

«По доходной части на 12%, по расходной – на 13%. Таким образом, на 2026-28 годы у нас бюджет стабильный, плановый коридор – 150–160 млрд рублей. Все, что связано с социалкой – все будет обеспечено. С этой стороны опасений нет», - заявил Юрий Кон.

При этом спикер отметил, что по расходной части бюджета необходимо ориентироваться на реалии складывающейся ситуации.

«Нам надо продолжать поддержку бойцов, которые выполняют задачи на СВО, поддержку их семей. Я, как спикер Заксобрания, и наши депутаты считаем, что в первую очередь нам надо обеспечить зарплату бюджетникам не менее, чем сейчас, и поддержку бойцам, ветеранам и их семьям», - подчеркнул глава парламента Забайкалья

Что касается отчета губернатора края перед депутатским корпусом за работу Правительства в минувшем году, то Юрий Кон отметил, что парламентарии сформировали вопросы и направили их главе исполнительной власти региона. Подавляющее большинство вопросов касалось также социальной сферы. Заслушивание отчета, по его мнению, станет диалогом, который позволит сверить позиции, выработать совместные решения.

Что касается вопросов, волнующих малый бизнес Забайкалья, Юрий Кон рассказал, что в повестке заседания парламента, в частности, стоит тема внедрения в регионе так называемого «автоусн». По словам спикера, более 7 тысяч предпринимателей региона затронет этот вопрос.





«Предприниматели, можно сказать, единым голосом обратились к нам через общественные организации бизнеса. Поддержка через автоусн у нас была в крае экспериментальной. Наша задача была убедить все инстанции, что для края этот механизм подходит. 26 ноября мы намерены рассмотреть соответствующий законопроект в двух чтениях, чтобы уже с 1 января 2026 года этот закон заработал», - сказал Юрий Кон.

Также глава парламента Забайкалья остановился на поручениях, которые по итогам сессии депутаты направят Контрольно-счетной палате региона.

«Направим пятнадцать тем для экспертизы. Но это не догма. По ходу текущей работы можем поменять, добавить. Например, в этом году губернатор обратился к народным избранникам и мы совместно работали - депутаты с главами округов - по вопросам хода строительства, реконструкции, ремонту автодорог в регионе. Те колоссальные деньги, которые на это тратятся, конечно, надо контролировать», - подчеркнул Юрий Кон.

В заключение интервью председатель Заксобрания Забайкалья сообщил, что продолжается работа по совместным законодательными инициативам, которые были поддержаны в ходе состоявшейся в крае парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». А также рассказал о подготовке новых предложений к предстоящему в марте заседанию Ассоциации на Сахалине.