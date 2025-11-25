Силуанов – об изъятии сверхприбылей у банков: "Ерунда всё это"

Министр финансов России Антон Силуанов назвал "ерундой" предложения об изъятии сверхприбылей у банков.

"Банки — все-таки как кровеносная система. Если банки чуть почувствуют неуверенность, это отразится на всей финансовой системе. Были разговоры, давайте сейчас у банков изымем сверхприбыли, наживаются они там – ерунда все это, потому что нужен капитал, и чем больше капитала, тем больше кредитов банки могут давать", - заявил Силуанов. Он не прокомментировал снижение кредитования на фоне гигантских процентных ставок.

По данным Минфина, в этом году банки получат прибыль на уровне прошлого года. В 2024 году банки получили рекордную прибыль в 3,8 трлн руб. В этом году – на фоне охлаждения экономики, близкого к рецессии, - получат 3,2-3,5 трлн руб.