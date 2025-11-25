Десятки школьников из Тюменской области - призёры и победители Национальной технологической олимпиады Junior

36 школьников из Тюменской области стали победителями и призёрами Национальной технологической олимпиады Junior.

Участниками стали 23 тыс. 990 школьников 5-7 классов из 86 регионов России, а также Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Монголии. Финалисты НТО Junior Президентской платформы "Россия – страна возможностей" соревновались по семи технологическим сферам.

Среди призеров и победителей – 36 школьников из Тюменской области. Они получат преимущества при участии в следующем сезоне олимпиады и возможность стать частью новых технологических проектов и инициатив Кружкового движения НТИ, Президентской платформы "Россия – страна возможностей" и партнёров. Лучшие команды каждой сферы будут приглашены на Слет юниоров НТО, который пройдет в декабре в Московской области, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В октябре 2025 г. в Тюмени прошёл форум "Инфотех Junior". Он стал частью XVIII Тюменского цифрового форума-выставки "Инфотех". Основная деловая программа состоялась 23-24 октября. В этом году главной темой форума стало развитие искусственного интеллекта, его применение и кибербезопасность. Эксперты обсудили методы усиления защиты от киберугроз, а также поддержку и стимулирование отечественной IT-сферы.