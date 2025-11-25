РФ ожидает от США согласованную с Европой и Украиной версию плана Трампа – Лавров

Россия ожидает от США согласованную с Европой и Украиной версию так называемого "плана Трампа" по урегулированию российско-украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что Россия "готова обсуждать формулировки" этого плана.

Также он отметил, что если из "плана Трампа" исчезнут положения, которые были озвучены на встрече Путина и Трампа на Аляске, то "ситуация изменится".

В минувшие выходные делегация США согласовала "план Трампа" с украинскими представителями. В результате, по сообщениям СМИ, он сократился с 29 до 19 пунктов, потеряв несколько ключевых тезисов. Сейчас этот вариант плана – также по данным СМИ – американцы обсуждают с российской делегацией в Абу-Даби.