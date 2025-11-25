Алексей Текслер представил в Госдуме инициативы, направленные на ускорение технологического развития страны

На площадке Межфракционной конференции в Госдуме губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил ряд предложений, которые придадут ускорение технологического развития и повышению производительности труда в стране.

Доклад был представлен в рамках состоявшегося в Москве пленарного заседания «Приоритеты социально-экономического развития России». Участники заседания провели профессиональную дискуссию по выработке рекомендаций по переходу к новой модели развития экономики России на принципах суверенитета, импортонезависимости, опережающего роста и повышения качества жизни граждан.

Модератором обсуждения стал заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков. В составе участников дискуссии были руководители и представители фракций Госдумы, редставители органов власти – министерства экономического развития РФ, МИДа, Минфина и Минпромторга России, Центробанка и ведущие ученые-экономисты.

Предваряя начало профессиональной дискуссии, вице-спикер Александр Бабаков подчеркнул: «Говоря сегодня о нынешнем состоянии в целом России, можно сказать так, что специальная военная операция – это событие, которое изменило в корне восприятие самой России. Но если мы говорим о военных и гордимся их успехами, мы также должны гордиться и экономикой, и социальной сферой. Здесь огромное количество проблем, но наша задача не столько их обозначать, сколько предлагать пути решения».

Губернатор Челябинской области, председатель Комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер в своем выступлении подчеркнул, что все ключевые приоритеты развития страны определены Президентом России в Майском указе о национальных целях развития.

Ориентируясь на обозначенные главой государства векторы, комиссия Госсовета принимала активное участие в обсуждении национальных приоритетов на текущую шестилетку. Ряд предложений комиссии легли в основу реализации нацпроектов: среди них повышение производительности труда с акцентом на промышленную роботизацию и снижение разрыва бюджетной обеспеченности регионов.

Глава Южного Урала, в частности, выступая на конференции, предложил дать приоритет инвестициям, которые формируют результат: «Все, что мы производим сегодня, — это результат инвестиций, которые были произведены вчера. Если мы хотим идти вперед, нужно наращивать инвестиции».

При этом, качество инвестиций должно быть направлено на обеспечение технологического развития страны.

Еще один акцент Алексей Текслер сделала на демографии как базовом приоритете, определяющим устойчивость рынка труда и долгосрочную конкурентоспособность страны.

«Демография очень тесно связана с экономикой. Это основной ресурс любой страны. Мы должны вкладываться в будущее в самом широком смысле этого слова, инвестировать в качество жизни, поддерживать наши семьи с детьми. Тогда у людей будет уверенность в завтрашнем дне. Это один из важнейших факторов, влияющих на демографию. А вопрос демографии напрямую влияет на рынок труда в будущем, и на производительность труда», — отметил глава региона.

Еще один акцент Алексей Текслер сделала на задаче обеспечить рост производительности труда. Для достижения этого был предложен ряд финансовых инструментов. Одним из них, по мнению губернатора Челябинской области, может стать инвестиционный цифровой рубль — целевые средства, движение которых возможно ограничить критериями расходования.

«Экономике нужны «3D-деньги» — длинные, дешевые и доступные. Сегодня основным источником инвестиций остаются собственные средства предприятий, но для ускоренного развития необходимо кредитное плечо, тонко настроенное по отраслям. Это поможет запустить и ускорить создание необходимой стране промышленной продукции», — подчеркнул Алексей Текслер.

Поднятый главой Южного Урала вопрос необходимости «длинных денег» для экономики страны в ходе дискуссии поддержали ее участники.

«Рост экономики на уровне 1 % не может считаться удовлетворительным. Нам следует уделять больше внимания опыту организации управления экономикой на основе долгосрочного планирования, который в нашей стране уже был и давал блестящие результаты на конкретном историческом этапе», - заявил представляющий фракцию КПРФ член Комитета по бюджету и налогам Денис Парфенов.

Алексей Текслер, завершая выступления на конференции, предложил запустить пилотный проект по применению инвестиционного цифрового рубля в высокотехнологичных отраслях, прежде всего в промышленной робототехнике. Такой формат позволит гарантированно направлять ресурсы на конкретные инвестиционные задачи и минимизировать влияние на инфляцию.

«Напомню, количество промышленных роботов в ближайшие годы в нашей стране должно вырасти минимум в 10 раз. Это тоже «указная» задача, которую поставил Президент. Мы целевым образом будем направлять цифровой инвестиционный рубль на решение подобных задач, и, повышая производительность труда, будем влиять на факторы, которые снижают инфляцию. При тех задачах, которые перед нами стоят, только бюджетного рычага недостаточно. Нужно находить более гибкий вариант», — резюмировал Алексей Текслер.