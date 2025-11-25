25 Ноября 2025
в россии
Общество Свердловская область
Фото: РСГ-Академическое

ГК «КОРТРОС» открывает продажи в доме в стиле ар-деко в квартале «Первый Академ»

Девелопер объявил старт продаж квартир в доме 3.21 квартала комфорт-класса «Первый Академ». В новых корпусах на 665 квартир предусмотрены разнообразные планировочные решения: от студий в 30–35 кв. м до четырехкомнатных вариантов семейного формата площадью до 106 кв. м.

(2025)|Фото: РСГ-Академическое

«Жилой комплекс предлагает тщательно проработанные, эргономичные и комфортные планировочные решения. Четкое зонирование даже в студиях создает ощущение простора, а наличие мастер-спальни, гардеробных и постирочных в квартирах больших форматов отвечает представлениям современного покупателя о стандартах комфорта. Небольшое количество квартир на этаже обеспечивает спокойную и приватную атмосферу для жителей. Открытые террасы создают архитектурные акценты, а увеличенная до 3 метров высота потолков на последних этажах наполняет пространство светом и воздухом. Все квартиры будут сдаваться с качественной чистовой отделкой «под ключ» — переехать можно будет сразу после ввода», — рассказал главный архитектор АО СЗ «РСГ-Академическое» Александр Ананьев.

(2025)|Фото: РСГ-Академическое

Квартал «Первый Академ» — часть масштабного проекта комплексного освоения территории «Академический», который реализует АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС» ) на юго-западе Екатеринбурга. Наряду с корпусом 3.21 в квартале строятся дома 3.6 и 4.5 со сроком сдачи до конца III кв. 2026 г., дом 4.4 — II кв. 2028 г. Дом 4.11 заселен в начале 2025 г.

(2025)|Фото: РСГ-Академическое

Корпуса 3.21 расположатся на въезде в Академический район, рядом с пересечением улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья. Удобный выезд для автомобилистов обеспечит жителям быстрое сообщение с центром города. Новый комплекс будет состоять из пяти секций высотой от 10 до 25 этажей. Ввод в эксплуатацию запланирован на III кв. 2027 г. В шаговой доступности находятся торговый центр, фитнес с бассейном под панорамной крышей, трамвайная остановка и Юго-Западный лесопарк. В составе квартала проектируется школьный комплекс на 1850 мест.

(2025)|Фото: РСГ-Академическое

Новый дом будет выделяться в общем массиве застройки Академического района фасадами в стиле ар-деко. Благоустройство двора с тихими зелеными пространствами, площадка для work-out и внутренний амфитеатр позволят всем жителям найти комфортное место для проведения досуга.

(2025)|Фото: РСГ-Академическое

В доме предусмотрены подземный паркинг и индивидуальные кладовые. На первых этажах разместятся коммерческие помещения площадью от 31 до 578 кв. м — их смогут приобрести представители малого и среднего бизнеса.

(2025)|Фото: РСГ-Академическое

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

