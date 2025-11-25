В России подешевели овощи

Цены на овощи в России в целом в 2025-м году чуть снизились, хотя есть отдельные категории, которые заметно подорожали. Урожайный год позволил удержать стоимость этих продуктов в рамках инфляции, но при этом аграрии грустят и собираются сократить посевные площади в следующем сезоне, пишет Forbes.

Участники рынка отмечают, что растут цены только на тепличные овощи, и этот тренд будет продолжаться еще несколько месяцев. Сильнее всего растут в цене помидоры.

Дешевеют овощи из открытого грунта – кабачки, картофель и капуста.