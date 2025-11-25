В Кремле следят за переговорами в Абу-Даби

В Кремле заявили, что следят за "секретными" переговорами в Абу-Даби с участием американской и российской делегаций, но пока "никаких новаций" в них не видят. При этом в администрации президента России отмечают, что обновленный мирный "план Трампа" из 19 пунктов Москве не поступал, российской стороне передавали только набросок плана, который изначально состоял из 28 пунктов. "Он во многом соответствует духу Анкориджа", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.