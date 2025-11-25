ТМК подтвердила статус "золотого" работодателя

Трубная металлургическая компания (ТМК) снова получила "Золото" в рейтинге лучших работодателей РФ, который составляется по итогам исследования делового журнала Forbes.

Всего есть четыре группы — "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза". Статус присуждается в соответствии с уровнем развития трёх направлений — "Экология", "Сотрудники и общество" и "Корпоративное управление".

В ТМК отметили, что компании удалось достичь высоких результатов по указанным показателям, включая наивысшую оценку ("Платина") компонента "Корпоративное управление". Суммарно же ТМК в пятый раз получила "Золото" в данном рейтинге.

"Компания создаёт на предприятиях и вокруг них благоприятную среду, которая способствует профессиональному, личностному росту и мотивирует наших работников и партнёров на новые достижения", — отметила заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом Елена Позолотина.