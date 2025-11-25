В большинстве российских регионов сложился дефицит бюджета

В 56 регионах России (это больше половины) по итогам девяти месяцев 2025 года сложился дефицит бюджета. Совокупный дефицит бюджетов регионов приближается к 170 млрд руб. В прошлом году за тот же период времени у субъектов сложился профицит почти в 850 млрд руб., посчитали "Ведомости" на основе обзора агентства "Эксперт РА".

Хотя доходы региональных бюджетов выросли почти на 7% по сравнению с прошлым годом, но и расходы растут опережающими темпами – уже на 14,6%.

Дефицит по регионам распределен крайне неоднородно. Так, наибольший разрыв между доходами и расходами зафиксирован в Кузбассе, Иркутской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Также в числе дефицитных Тюменская, Новосибирская и Нижегородская области. Самыми же профицитными стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.