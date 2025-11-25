25 Ноября 2025
Россиянам приготовили "технологический сбор"

Политика В России
Фото: Накануне.RU

Людей с теневыми доходами заставят участвовать в ОМС - Матвиенко

Людей, имеющих теневые доходы, нужно включить в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В России государство гарантирует бесплатную медицинскую помощь каждому гражданину. Но за это надо платить. За работающих платит работодатель, а за неработающих - региональные бюджеты. Но если человек работает неофициально, имеет доходы и не платит ни налоги, ни взносы в систему ОМС, то налоговая служба должна выявлять таких граждан и выводить из тени. За тунеядство преследовать никто не будет, но нужно найти механизм участия в системе ОМС для работающих неофициально.

Матвиенко пообещала, что это будет делаться "очень аккуратно, мы все внимательно изучим, все взвесим, проведем широкую дискуссию". Это проблемный вопрос, который нужно поднимать, а не делать вид, что его нет. Например, в Москве 700 тысяч неработающих. И сейчас налоговые и социальные службы анализируют, "кто эти люди, почему они не работают". То же самое в Петербурге. За них всех нужно платить. На эти средства можно было бы построить новые больницы.

В Москве будет принята "дорожная карта" поэтапного решения этого вопроса, заключила спикер СФ. Будут найдены "справедливые правовые механизмы для того, чтобы определенные группы трудоспособных граждан вносили свой посильный вклад в систему".

По оценкам Роструда, в России нелегально занятых работников порядка 500 тысяч.

Теги: Матвиенко, ОМС


