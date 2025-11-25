Уральца отправили в колонию на 25 лет за убийство девочки в 2002 году

На Среднем Урале вынесен приговор по делу об убийстве девочки, совершенном 22 года назад в Волчанске. Убийцу надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в декабре 2002 года: уралец совершил убийство 11-летней девочки, периодически проживавшей в его семье. Поводом для расправы стал конфликт с ребенком. Злоумышленник задушил девочку и закопал тело в подполе своей квартиры. Затем при помощи родственников детоубийцы оно было сожжено в лесном массиве Волчанского района.

Как рассказали в региональном Следственном комитете, лишь в 2023 году благодаря новым экспертным методикам был установлен генетический профиль погибшей. В дальнейшем удалось выйти на предполагаемого убийцу. Психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого показала, что он вменяем и осознавал характер своих действий. Под бременем неопровержимых улик уралец сознался в содеянном.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, 46-летний Владимир Семенов признан виновным. С учетом предыдущих приговоров за другие преступления ему назначено 25 лет в колонии строгого режима. Также он лишен права работать с детьми на 8 лет и обязан выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в 1 млн рублей.

Приговор детоубийце еще не вступил в силу. Он может быть обжалован в течение 15 суток.