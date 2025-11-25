Депутат ДНР Бондаренко, обвиняемая в растрате, купила 285 объектов недвижимости

Обвиняемая по делу о присвоении или растрате депутат народного совета ДНР Татьяна Бондаренко владела 285 объектами недвижимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Впоследствии она избавилась от объектов недвижимости, формально перерегистрировав часть под видом заключения договоров дарения на своего брата. Подчеркивается, что стоимость объектов многократно превышает суммарный доход Бондаренко и ее родственников.

Бондаренко была арестована в Москве в октябре. Она обвиняется в обналичивании и присвоении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Сообщалось, что Бондаренко обналичивала деньги для бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, который также является фигурантом этого дела.

В апреле суд арестовал бывшего губернатора области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, задержанных по делу о хищении более миллиарда рублей при строительстве фортификаций. По данным следствия, они создали схему хищения бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений. Стоимость работ искусственно завышалась, а качество снижалось. Сами чиновники получали до 15% в ущерб обороноспособности страны.