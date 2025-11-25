25 Ноября 2025
Политика В бывшем СССР
Фото: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Во фракции Зеленского назревает тихий бунт?

Из фракции Зеленского "Слуга народа" в Раде в ближайшее время могут выйти более 10 депутатов, а ее нынешний глава Давид Арахамия может стать новым спикером Рады. Об этом заявил близкий к экс-президенту Петру Порошенко* экс-депутат Рады Борислав Береза.

По его словам, выход депутатов из фракции станет началом потери контроля офиса Зеленского над Радой. И Арахамия станет тем, кто подпишет мирное соглашение. Правда, это возможно только в случае отставки самого Зеленского.

Накануне эта новость появилась в ряде телеграм-каналов: Арахамия может стать подписантом мирного соглашения со стороны Украины. Как написала на днях "Украинская правда", офис Зеленского даже дал СБУ команду объявить подозрение Арахамии. Его планировали сделать ответственным за коррупционный скандал и "предателем" и обвинить в "госизмене". Известно, что он вел переговоры с Россией еще в 2022 году и поддерживает связи с доверенным лицом президента РФ олигархом Романом Абрамовичем. Однако глава СБУ Василий Малюк отказался это делать. При этом Арахамия возглавил группу депутатов Рады, выступивших с требованием отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака, сообщал депутат от партии Порошенко Алексей Гончаренко*.

Источник издания "Страна" говорит, что власть постепенно уходит из офиса Зеленского и смещается в Раду. Потому что Зеленский и Ермак своей неадекватностью и авторитаризмом настроили против себя очень многих.

Интересно, что именно Арахамия еще в конце 2023 года сообщил, что в марте 2022 года в Стамбуле все было согласовано для завершения конфликта. Но Киев заставила воевать Британия. На этом лично настоял тогдашний премьер Британии Борис Джонсон.

*внесены в РФ в список террористов и экстремистов

Теги: рада, зеленский, арахамия


