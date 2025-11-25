СМИ: Трамп распорядился прекратить финансовую поддержку Киева

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить финансовую поддержку Киева в конфликте с Россией напрямую из американского бюджета, но Вашингтон продолжает продавать оружие НАТО для поставок Киеву, сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Поставки оружия НАТО для дальнейшей передачи Украине Трамп анонсировал летом. Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон продает оружие с наценкой в 10%, напоминает РБК. В каком объеме США как член НАТО финансирует эти закупки – неизвестно.