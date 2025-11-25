Спикер Рады потребовал от России отдать Крым

Украина перестанет воевать только тогда, когда Россия отдаст Крым, заявил спикер Рады Руслан Стефанчук на совместной пресс-конференции со спикером шведского парламента Андреасом Норленом.

Он подчеркнул, что Европа в этом киевский режим однозначно поддерживает: никаких уступок России быть не должно, нужно продолжать воевать.

Также он сказал, что для Киева не может быть и речи о том, чтобы сократить армию, закрепить внеблоковый статус и тем более признать воссоединение нескольких российских регионов с остальной страной. Киев будет добиваться иметь право вступать в любые военные альянсы, в том числе направленные против России. А членство в ЕС и НАТО должно стать элементом гарантий безопасности Украины и мирного плана президента США Дональда Трампа.

При этом неофициально территориальные потери в Киеве готовы признать, пишут СМИ. Так, The Washington Post сообщает, что на встрече во Флориде с представителями американской власти секретарь СНБО Украины Рустем Умеров предположил возможность территориальных уступок со стороны Зеленского. Ранее другие СМИ также сообщали об этом. По опросам, большинство украинцев давно готовы ради мира отказаться от территориальных претензий к России.