CBS: Министр армии США проводит переговоры с российской делегацией в Абу-Даби

Министр армии США Дэниел Дрисколл проводит неофициальные встречи с российскими официальными лицами в Абу-Даби – на предмет обсуждения "плана Трампа" по урегулированию конфликта на Украине, передает CBS News со ссылкой на неназванные дипломатические источники.

"Дрисколл встретился с членами российской делегации [в понедельник вечером] в Абу-Даби на несколько часов. Он планирует встретиться с ними ещё раз в течение дня [во вторник], чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров", - сообщил американский источник в дипломатических кругах.

Кто еще входит в состав переговорщиков в Абу-Даби как с американской, так и с российской стороны – неизвестно.

В минувшие выходные Дрисколл, а также госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, а также дипломаты из Украины и европейских стран приняли участие в переговорах в Женеве.