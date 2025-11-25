Владимир Мазур поздравил команды томских университетов, которые получат гранты программы «Приоритет-2030»

Стало известно, что сразу пять томских вузов вошли в обновленный список грантовой программы "Приоритет-2030" нацпроекта "Молодежь и дети". Всего в новом грантовом рейтинге 106 университетов страны. Список ранжирован на группы по размеру гранта.

В частности, Томский государственный университет в очередной раз подтвердил свои лидерские позиции. Вуз вошел в 1-ю группу федеральной программы, теперь он получит порядка 830 млн рублей на реализацию своей программы развития.

Эксперты в сфере образования подчеркивают, что Томский государственный университет - единственный среди вузов, который смог оперативно решить крайне актуальную для экономики задачу (создания химии для микроэлектроники — прим.). Здесь в сентябре 2025 года было запущено производство необходимого для микроэлектроники России вещества — дигидрата тартрата натрия. Этот компонент критически важен для очистки электронных составляющих перед их интеграцией в устройства.

Напомним, импорт этого вещества в РФ был прекращен в рамках санкционной политики Запада. Томская установка по его производству стала первой в России. При этом она сможет полностью обеспечить годовую потребность отрасли.

Опыт ТГУ в химической отрасли лег в основу стратегии развития химпрома России до 2042 года.

"Томский государственный университет подтвердил лидерство в программе, войдя в первую группу вузов. Эксперты под руководством министра науки и высшего образования Валерия Фалькова высоко оценили выстроенную в ТГУ систему быстрого перевода знаний в продукты и технологии. Мы познакомили с ней главу Минобрнауки в ходе рабочей поездки в регион в этом году, — прокомментировал губернатор Томской области Владимир Мазур. — Всего за год университет запустил производство десяти стратегически важных продуктов в области химии. Сегодня ученые университета реализуют около 100 проектов, которые станут востребованными продуктами. Для запуска малотоннажных производств к 2030 году в ТГУ будет открыто 9 инжиниринговых центров по технологиям безопасности, микроэлектронике, робототехнике, искусственному интеллекту и другим направлениям".

Также Томский политехнический университет и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники вошли во вторую группу рейтинга "Приоритет-2030". Каждый из этих вузов получит грант в размере около 400 млн рублей.

Эти высшие учебные заведения продолжают курс на достижение технологического лидерства страны по ряду ключевых направлений. Так, поддержку получат стратегические технологические проекты Томского политехнического университета "Экономика и энергетика замкнутого цикла", "Инженерия здоровья" и "Интеллектуальные системы в промышленности".

Томский государственный университет систем управления фокусирует усилия на трех стратегических проектах: "Электроника и системы связи нового поколения", "ИТ, безопасная цифровая среда и искусственный интеллект", "Ракетно-космические энергопреобразующие комплексы и системы" и по этим проектам планирует усилить работу в проведении исследований со своими промышленными партнерами.

В третью группу рейтинга вошли Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации и Томский государственный архитектурно-строительный университет. Эти вузы на свои программы развития получат до 100 млн рублей каждый.

ТГАСУ будет развивать два стратегических технологических проекта: "Химия и инжиниринг новых строительных материалов" и "Инфраструктурная безопасность (инженерный экстрим)", команда СибГМУ — "Высокотехнологичные лекарства и платформы" и "Медицинские изделия нового поколения".

"Включение томских университетов в программу "Приоритет-2030" — это результат нашей совместной работы по развитию высшей школы, выстраиванию кооперационных цепочек с реальным сектором экономики, — сказал Владимир Мазур. — Поздравляю томских ученых с признанием результатов работы в масштабах страны! Продолжим совместное развитие науки, высшего образования и технологий на благо экономики и жителей Томской области и всей России".