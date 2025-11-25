В Югре проект "Zабота" продлён до конца 2026 года

В Югре продолжат выдачу карт "Zабота" – проект продлён до конца 2026 г. По ним участники СВО и их семьи могут получать скидки на товары и услуги.

Планируется выпуск еще 12 тыс. карт. К инициативе подключаются партнёры по всему округу. Сейчас их более 1,4 тыс. Среди недавно присоединившихся – частный детский сад и стоматологический салон в Ханты-Мансийске.

"Мое стремление стать партнером проекта обусловлено тем, что я являюсь членом семьи погибшего на СВО. И, на мой взгляд, кто, если не мы, предприниматели, будет дополнительно поддерживать наших бойцов? Это важная мера, поскольку это целый комплекс скидок для жителей региона", - сказал руководитель детсада Кирилл Загайкевич.

Проект работает с 2023 г. при поддержке правительства Югры, регионального отделения "Единой России". Соцкарты дают право на получение скидок у партнеров от 3 до 100%, их обладателями стало уже около 16 тыс. югорчан, сообщает администрация ХМАО в своём telegram-канале.