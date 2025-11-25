В Югре из ребёнка извлекли застрявшую в бронхах английскую булавку

В Сургуте врачи перинатального центра извлекли из тела ребёнка английскую булавку.

Возраст пострадавшего – год и пять месяцев. Ребёнок проглотил английскую булавку. Мама очень быстро среагировала, сразу привезла сына в больницу, и именно это помогло выиграть драгоценное время. После обследования специалисты увидели, что булавка оказалась в бронхах. Такое всегда несёт реальную угрозу жизни.

"Скажу откровенно: такие случаи всегда напряжённые. Если бы эндоскопистам не удалось извлечь инородный предмет бронхоскопически, потребовалась бы уже большая операция – торакальная. Но команда сработала безупречно", - написал в своём telegram-канале глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.