Компьютеры в России подорожают на 10%

В начале 2026 года российский рынок компьютерной техники столкнется с повышением розничных цен порядка 10%.

Это станет следствием роста закупочных цен, вызванного беспрецедентным подорожанием комплектующих на глобальном рынке. Ключевым фактором роста стоимости готовой продукции стало стремительное удорожание оперативной памяти.

Согласно подсчетам The Commercial Times, за три квартала текущего года цены на эти чипы выросли более чем на 170%. Такой скачок связан с перераспределением производственных мощностей в пользу чипов для серверов ИИ, что привело к дефициту и росту стоимости модулей для персональных компьютеров.

По словам экспертов, производители памяти наращивают выпуск современных чипов для сферы искусственного интеллекта, сокращая производство более дорогих модулей предыдущих поколений для потребительской техники, сообщают "Известия".