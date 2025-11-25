Объявлен в розыск продюсер "Ласкового мая" Разин

МВД России объявило в федеральный розыск бывшего продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, сообщает Telegram-канал Mash.

В официальной карточке розыска причина не уточняется. Разъяснения поступили от адвоката, представляющей семью покойного певца Юрия Шатунова, Асель Мухтаровой-Казарновской. По ее словам, Разину заочно инкриминировано мошенничество в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Уголовное дело заведено из-за хищения средств, которые должны были быть выплачены в качестве авторского вознаграждения поэту-песеннику Сергею Кузнецову. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.