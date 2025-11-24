Внутриполитическая система Костромской области в очередной раз прошла проверку на прочность

В престижной российской премии «Гамбургский счёт» Костромская область победила сразу в двух номинациях.

Премия учреждена РАСО (Российской ассоциацией по связам с общественностью) и, по сути, не имеет аналогов в нашей стране. «Гамбургский счёт» - это оценка прошедших избирательных кампаний. Решения принимаются специальным жюри, в которое входит более 100 маститых российских политологов, политтехнологов, журналистов и т.п.

Костромская область взяла первое место в номинации «Лучшая кампания по выборам в региональный парламент непарламентской партии» (Партия пенсионеров) и «Лучшая кампания «Партии власти» по выборам в региональный парламент». Последняя номинация особо примечательна, поскольку «Единой России» в регионе удалось сломать негативный тренд последних лет и показать достойный результат.

При этом (те, кто интересуются политикой, об этом знают) в Костромской области исторически сложилась электоральная «матрешка». Когда одновременно проходят выборы нескольких уровней. В нашем случае: губернатора, Облдумы и местные выборы, среди которых архизначимые выборы Думы г. Костромы. Подобных, организационно сложных, конструкций по стране немного. Провести подобную избирательную кампании сложно. Но внутриполитическая система региона в очередной раз прошла проверку на прочность и доказала свою устойчивость и управляемость.

Сложности удалось превратить в плюсы. Все избирательные кампании (губернаторская, Облдумы, муниципальные выборы) были упакованы в один масштабный «командный» проект «Единой России». Масштабный по количеству кандидатов, по объему задач (например, впервые на уровне всего региона проводилось дистанционное электронное голосование), по времени, ресурсам и, что важно, по единым смыслам. В этом отношении «выстрелили» мероприятия по обсуждению программы развития Костромской области. Такую задачу поставил костромской губернатор Сергей Ситников. Он сам принял участие в одной из стратегических сессий по развитию региона, а также во впервые прошедшем на костромской земле экспертном форуме «Ипатьевский клуб».

Но повестка «партии власти» не ограничивалась исключительно программными вопросами развития области. Что называется «на земле» удалось выстроить избирательную кампанию на текущих важных вопросах: поддержка участников СВО и их семей, благоустройство, ремонт дорог и мостов, строительство и ремонт социальных объектов, работа с пожилыми людьми и т.д. Удалось охватить все целевые группы. Оппозиции этого не хватало, в основном все ограничивалось громкими лозунгами (костромские оппозиционеры тоже выдвигались в качестве номинантов «Гамбургского счёта», но победы не удостоились).

Выборы-2025 в очередной раз показали, что Сергей Ситников со своим беспрецедентным рейтингом является на политическом ландшафте региона персоной безальтернативной. На протяжении всей избирательной кампании костромской губернатор был и остается политическим лидером «партии власти», консолидирующим вокруг себя команду, задачи, смыслы. Если представить, что выборы проходили без губернаторских, только в Облдуму, то есть сомнения в том, что результат «Единой России» в региональный парламент оказался бы выше 50%.

Именно командный подход «Единой России» в своей избирательной кампании способствовал ее победе на выборах и, в итоге, признанию результатов на федеральном уровне. Победой в российской премии «Гамбургский счёт» подведена своеобразная итоговая черта выборов-2025. Впереди год 2026 и выборы в Государственную Думу РФ.

Алексей ИЛИКА, политический консультант, член Общественной палаты Костромской области.