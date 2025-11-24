В Тюменской области и Югре выросла единовременная выплата контрактникам

В Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе выросла сумма единовременной выплаты для тех, кто заключает контракт на военную службу.

В Тюменской области повышенная выплата для граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ, продлена до конца декабря 2025 г. Размер региональной выплаты составляет 3 млн руб., федеральной – 400 тыс. руб. Чтобы получить выплату, контракт необходимо заключить через военкоматы Тюменской области или в пункте отбора на военную службу по контракту в Тюмени до 31 декабря включительно. Место прописки и проживания значения не имеет, сообщает информационный центр правительства региона.

По данным администрации Югры, в округе почти на 1 млн руб. увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу. Теперь объем региональной поддержки составляет 3,55 млн руб. К этой сумме добавляются 400 тыс. руб. федеральной выплаты и 150 тыс. – муниципальной.

Общая сумма единовременной выплаты при заключении контракта – 4,1 млн руб., и это – самая большая выплата в России. Гарантированная сумма дохода военнослужащего, заключившего контракт в Югре, за год с учётом заработной платы в зоне СВО – не менее 6,6 млн руб. Минимальный срок, на который заключается контракт, – один год. Военнослужащим предоставляется отпуск продолжительностью 15 суток каждые полгода службы.