В Тюменской области сменился глава филиала центра "Воин"

В Тюменской области Сергей Рябов назначен руководителем филиала центра "Воин". Ранее он занимал должность заместителя директора этой организации.

Он работает в тюменском филиале центра "Воин" со дня основания организации. Рябов – опытный инструктор и педагог, его труд отмечен многими благодарностями. В 2025 г. центр обучил более 3 тыс. человек, то есть почти вдвое больше, чем за первый год работы.

Директор департамента молодёжной политики Тюменской области Артём Дяченко полагает, что значимость работы коллектива центра заключается в воспитании молодёжи в духе патриотизма и любви к Родине, сохранении традиционных ценностей, развитии моральной стойкости, физической выносливости и воли к победе.

"Сегодня на базе Центра занимаются не только школьники, но и сотрудники силовых ведомств, бойцы, отправляющиеся в зону спецоперации. Во всем сохраняется связь поколений и сохранение духа чести, уважения и любви к Отечеству", цитирует Дяченко информационный центр правительства Тюменской области.

В сентябре 2025 г. президент России Владимир Путин поддержал идею курсанта центра "Воин" из Тюменской области. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент встретился с лучшими воспитанниками центра, среди которых был и тюменец Дмитрий Григорьев. Он рассказал главе страны о желании ребят из разных уголков России обучаться в центре.

"Ребята из других регионов, с которыми я общаюсь, всегда с интересом слушают про нашу деятельность и тоже готовы заниматься военным делом, но, к сожалению, не в каждом регионе есть центр "Воин". Хотелось бы, чтобы он открылся в каждом из них", – поделился Дмитрий Григорьев.

"Постараемся сделать. Тем более, что такой результат хороший", – ответил президент на просьбу курсанта.