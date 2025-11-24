Экс-чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева завершила спортивную карьеру

Российская фигуристка-одиночница Елизавета Туктамышева объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Экс-чемпионке мира и Европы через три недели исполнится 29 лет.

Воспитанница легендарного тренера Алексея Мишина рассказала о своем решении в интервью спортивному журналисту Вите Кравченко. Он вспомнил, что два года назад Туктамышева говорила о приостановке участия в соревнованиях, но об окончательном уходе из спорта речи не шло.

"Думаю, для каждого спортсмена фигурное катание, для каждого фигуриста, — это маленькая жизнь. Да, там были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, и я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры я без сожалений", - сказала фигуристка.