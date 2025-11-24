Роскомнадзор не запрещал слово "*опа"

В Роскомнадзоре опровергли сообщения СМИ и Telegram-каналов о том, что слово "*опа" включено в список запрещенных нецензцурных. В ведомстве отметили, что слово это ругательное, но в списке запрещенных его нет, там по-прежнему только четыре корня (на "х", "п", "е" и "б") и образованные от них слова.

Ранее некоторые каналы написали, что слово "*опа" включено в число нецензурных составителями нового Толкового словаря государственного языка под редакцией СПбГУ. Сообщалось также, что некоторые языковые нормы, якобы, согласовывались с Министерством юстиции.

Запрет на мат в интернете (по крайней мере, в публичной его части) вступил в силу в России в 2021 году. В дальнейшем исследования показали, что после запрета россияне стали материться в сети еще больше.