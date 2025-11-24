Собянин: Два БПЛА сбиты на подлете к Москве

Средства ПВО уничтожено два беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву", - написал он в своем Telegram-канале.

Позже Собянин заявил, что отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево вводились ограничения на вылет и прилет воздушных судов, позже они были сняты.