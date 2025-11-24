Рост цен на жилье может в два раза превысить инфляцию, если ставки по ипотеке снизятся

Если ставки по рыночной ипотеке снизятся до 10% и ниже, цены на жилье могут резко вырасти – на 10-15%, что вдвое выше ожидаемой в 2027 году инфляции, сообщил журналистам глава аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.

Раньше 2027 года такого снижения ставок ждать не стоит, при этом за предстоящий год число строящихся объектов может сократиться, и эффект от этого будет ощущаться именно в момент снижения ставок, когда все снова захотят покупать недвижимость в кредит.

"В 2027 году мы ожидаем, что ставка по рыночной ипотеке снизится до 10% и ниже. Это очень доступная ставка, мы видели это на примере 2021–2022 годов. По такой ставке люди начинают массово брать ипотеку. Спрос может вырасти кратно", - полагает эксперт.