В Нижневартовске пресекли вымогательство 47 миллионов

В Югре задержана подозреваемая в вымогательстве. Речь идёт о сумме в 47 млн руб.

Дело было в Нижневартовске в сентябре-октябре 2025 г. Бывшая сотрудница нефтегазового предприятия потребовала от генерального директора фирмы 47 млн руб. В случае отказа она угрожала передать компромат на него в правоохранительные органы. Руководитель компании обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая арестована, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.