Вице-президента "Оборонстроя" арестовали по делу о мошенничестве на 786 млн рублей

Вице-президента ассоциации "Оборонстрой" Ирину Ясакову арестовали по подозрению в мошенничестве на 786 млн рублей, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, решение об аресте может быть связано с банкротством организации в 2021 году, когда были выявлены финансовые нарушения и возбуждено уголовное дело. Имущество Ясаковой, включая ее трехэтажный особняк в Москве, арестовали. Ранее она пыталась продать его за 120 млн рублей.

Ясакова до 2021 года была депутатом законодательного собрания Вологодской области. Mash напоминает, что в 2017 году ее называли самым состоятельным депутатом региона. Она руководила несколькими строительными структурами, которые работали с Минобороны (включая "Оборонстрой", "Оборонэкспертизу", "Оборонстройпроект" и "Обороэнерго").