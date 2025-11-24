"Яндекс" запустил доставку роботами в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург стал четвертой точкой на карте России, где "Яндекс" запустил роботизированную доставку (она еще есть в Мурино (Ленобласть), Иннополисе (Татарстан) и 21 районе Москвы), передает Forbes.

Роботы-доставщики уже работают на улицах Приморского района Петербурга, доставляют заказы "Яндекс Лавки". В будущем доставка роботами появится и в других районах города. Проект развивается совместно с администрацией Санкт-Петербурга, сообщили в "Яндексе". В 2026 году роботы начнут привозить заказы из "Яндекс Еды" и "Яндекс Доставки".

Сообщается, что в Петербурге будут использоваться роботы четвертого поколения, представленные в октябре 2025 года. К концу 2027 года "Яндекс" собирается произвести 20 тыс. роботов-доставщиков нового поколения.

Роботы-доставщики могут перевозить до 25 кг груза и проезжать на одном заряде до 70 км. Их средняя скорость составляет 4 км/ч.