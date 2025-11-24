В Прикамье мать погибшего на производстве тракториста получит 1,5 млн

В Еловском районе Прикамья семья работника, погибшего на производстве, получит компенсацию.

Во время уборки урожая тракторист попал под работающие детали сельскохозяйственной техники. Травмы оказались смертельными. Прокуратура обратилась в суд с требованием компенсировать матери погибшего моральный вред.

В суде установлена причинно-следственная связь между действиями работодателя погибшего и его смертью. Вердикт Фемиды – взыскать в пользу пожилой матери работника 1,5 млн руб., сообщает прокуратура Пермского края.