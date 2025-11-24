24 Ноября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Экс-главу РКК "Энергия" приговорили к восьми годам лишения свободы

Суд в Московской области приговорил экс-гендиректора ПАО РКК "Энергия" Владимира Солнцева к восьми годам лишения свободы.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск на сумму 839 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

Солнцев признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Как установил суд, он похитил средства Роскосмоса в размере 839 млн рублей.

Солнцев с соучастниками завысили цену закупки электронно-компонентной базы, а разницу разделили между собой. Один фигурант позже умер, в отношении другого уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено.

В 2022 году сообщалось, что Солнцева перевели из СИЗО под домашний арест после того, как он признал вину. Бывший глава предприятия — основного разработчика российских космических кораблей — заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал развернутые показания по своему делу.

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году. "Коммерсантъ" отмечал, что в основе расследования лежат выводы аудиторской проверки, проведенной "Роскосмосом" по указанию тогдашнего главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, недовольного результатами работы "Энергии".

В 2012 году между РКК "Энергия" и Роскосмосом был заключен госконтракт на создание "научно-энергетического модуля" за 15 млрд 15 млн рублей. Модуль должен был снабжать российский сегмент МКС электричеством и использоваться для научных экспериментов.

Теги: РКК "Энергия", Солнцев, приговор


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.09.2022 04:00 Мск Экс-глава РКК "Энергия" признал вину
Ранее 26.05.2021 09:52 Мск Похищенный у "Роскосмоса" миллиард рублей обнаружили в Гонконге и ОАЭ

