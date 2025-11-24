Из Белгородской области запретили вывозить генераторы

В Белгородской области ввели запрет на вывоз из региона резервных генераторов. Ограничение будет действовать до 1 апреля 2026 года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на совещании оперштаба региона.

Муниципалитетам поручено обеспечить сохранность резервных генераторов: закрыть их железобетонными блоками или мешками с песком. Гладков сообщил, что в отношении генераторов уже зафиксированы случаи вандализма.

Министр ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев сообщил, что регион закупил самостоятельно 436 генераторов, еще 182 прислали другие субъекты федерации.