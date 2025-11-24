В Росавиации анонсировали естественное "отмирание" авиакомпаний

Российские власти не планируют "искусственно" сокращать количество российских авиаперевозчиков, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Он считает, что сокращение произойдет "само собой".

"Это [сокращение] произойдет само собой, за счет объединения участников рынка, их консолидации. Хороший пример передача части парка авиакомпании I Fly в "мокрый лизинг" перевозчику", - цитирует Ядрова "Коммерсант".

Глава Росавиации считает, что после распада СССР в стране образовалось "значительное" количество авиакомпаний, хотя сейчас 94% пассажиропотока приходится на 15 крупнейших перевозчиков.