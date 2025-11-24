Политолог в недоумении от закона о гарантиях для двоечников в колледжах

Принятый закон, гарантирующий поступление двоечников после 9 класса в колледж на рабочие специальности, никаких проблем не решает, а загоняет их под ковер. Так считает генеральный директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве России Павел Данилин.

Он считает, что для образования лучше не станет, так как двоечники никуда не денутся. А учителя как не могли, так и не могут ставить двойки до 9 класса, иначе такой закон просто не мог бы появиться.

"Как был учитель бесправным существом, вынужденным пропускать ничтожных дебилов, не умеющих читать и писать в следующий класс, - так и остался. Как была профанация образования с начетничеством по сдаче ГИА - так и осталась. Ничего для школы не поменялось... Хорошо тем регионам, где есть много СПУ - техникумов и ПТУ с колледжами. А там, где их недостаточно? Теперь часть мест в этих СПУ займут подзаконные тупари, которых раньше туда не брали", - написал Данилин.

Политолог отмечает, что школа стремительно деградирует из-за массового использования ИИ, но этим никто не занимается. А власти отчитываются количеством победителей олимпиад.

В списке возможных профессий для двоечников более 5 тыс. специальностей. Причем государство гарантированно обучит их по выбранной специальности.