Бывшего замглавы администрации уральского города арестовали за взятку

На Среднем Урале суд отправил под арест бывшего заместителя главы администрации Режевского муниципального округа Александра Качурина.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, экс-чиновник обвиняется в получении должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере. Следствие вышло с ходатайством о заключении Качурина под стражу.

Сегодня, 24 ноября, Режевской городской суд избрал Качурину меру пресечения в виде ареста на два месяца. В СИЗО он будет находиться до 22 января 2026 года.

Какие-либо подробности дела Александра Качурина в прокуратуре пока не сообщают.