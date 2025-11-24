Тюменская область – лучший регион России по пропаганде спорта

Тюменская область признана лучшим регионом в России по пропаганде спорта.

В Минспорта России завершилась стратегическая сессия для представителей пресс-служб регионов, посвящённая актуальным вопросам пропаганды физической культуры и спорта. Два дня собравшиеся обсуждали современные PR-технологии, продвижение адаптивного спорта, популяризацию спортивного образования, коммуникационное сопровождение национальных проектов и другие темы.

Частью сессии стало подведение итогов Всероссийского конкурса среди субъектов страны на лучшую организацию работы по пропаганде физической культуры и массового спорта. Первое место завоевала информационная команда департамента физической культуры и спорта Тюменской области. Награду заведующей сектора по связям с общественностью Юлии Богдановой вручили советник министра спорта РФ Александр Дюпин и пресс-секретарь министра Елена Парфёнова. В 2024 г. Тюменская область становилась победителем во всероссийском конкурсе по продвижению физической культуры и спорта в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Как именно проходил выбор лидера. не сообщается.