Вклад Томской области в развитие ОПК страны высоко оценили на федеральном уровне

На площадке XI Межведомственной научно-практической конференции «Армия и общество. Межведомственное взаимодействие в интересах укрепления обороны государства» Владимир Мазур представил потенциал Томской области в части подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, рассказал о развитии ОПК, а также об осуществляемой поддержке участников специальной военной операции.

Конференцию в Национальном центре управления обороной РФ провел начальник центра Станислав Гаджимагомедов.

«В первые месяцы Великой Отечественной войны сформированная в Томске 166-я стрелковая дивизия стояла на смерть на подступах к Москве, защитив столицу от фашистских войск. Томские Гвардейские дивизии – 79-я, 19-я – выбили врага из Сталинграда, освободили Белоруссию. Томск принял более 30 заводов и научных коллективов, которые были эвакуированы в тыл. Томичи в кратчайшие сроки наладили выпуск продукции для фронта. В годы войны в Томске работал Комитет ученых СССР, создавая новые и улучшая действующие характеристики военной техники, оружия, боеприпасов, полевой и госпитальной медицины. 75 лет назад Томская область присоединилась к отечественному атомному проекту. В том числе, у нас, в закрытом городе Северске, выкован ядерный щит Родины, обеспечивший безопасность страны на десятки лет вперед. Эти традиции продолжают сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, наши воины, производственники, ученые, общественники – все жители Томской области, работая для фронта, для Победы», – рассказал губернатор Владимир Мазур.

Глава Томской области особо отметил, что в регионе развивается производство радиоэлектроники широкой номенклатуры: от электронных компонентов для космической отрасли – до современных систем связи, навигации и измерительного оборудования. Томские предприятия работают в тесном взаимодействии и интеграции с крупнейшими российскими корпорациями, в том числе «Роскосмосом», «Ростехом», «Алмаз-Антеем», «Ростехнологиями», «ИКС Холдингом» и другими.





«Общая численность работников томского ОПК приближается к шести тысячам человек. Томская область является признанной кузницей кадров в масштабах страны. У нас работают шесть государственных университетов, пять из которых реализуют федеральную программу «Приоритет-2030», а три создали передовые инженерные школы. В прошлом году по поручению Президента и при поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы» мы построили крупнейший за Уралом научно-производственный центр в сфере БАС. И, конечно, готовим кадры для новой отрасли, начиная со школьной скамьи: в 19 школах реализуются программы дополнительного образования по проектированию и управлению беспилотниками. В Томском аграрном колледже и Томском индустриальном техникуме готовим специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Масштабирование системы обучения кадров реализуется за счет тесного взаимодействия научно-производственного центра с базовой кафедрой интеллектуальных технических систем Томского государственного университета. Мы обеспечиваем полный цикл подготовки специалистов в области беспилотной авиации», – рассказал губернатор Владимир Мазур.

Как пример научно-технологического развития губернатор привел информацию о разработке ТУСУРа в электронике, аэрокосмической промышленности, IT-сфере, обеспечении информационной безопасности, кооперации университета с «Роскосмосом», АО «Решетнёв».

Отдельно Владимир Мазур отметил высокий потенциал общественной поддержки участников специальной военной операции.

«Поддержка военнослужащих, ветеранов и их семей – один из приоритетов государственной политики и общественных инициатив. Ежемесячно привозим на фронт от 150 до 300 тонн грузов различного назначения. И это только централизованная доставка, без учета малых партий и индивидуальных посылок», – уточнил губернатор Владимир Мазур.

Глава Томской области также рассказал о проектах волонтёров и региональной программе подготовки управленческих кадров «Наши Герои».

«Служение Родине у нас, сибиряков, в крови. Но и поддерживать патриотические настроения, воспитывать молодое поколение в лучших традициях страны считаю одной из важнейших задач. В Томской области в военно-патриотических объединениях в школах, техникумах и колледжах состоят около десяти тысяч учащихся. Развиваем учебно-методические центры военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Реализуем Всероссийский образовательный проект «Парта Героя»», – подытожил губернатор Владимир Мазур на конференции в Национальном центре управления обороной.

На площадке конференции Станислав Гаджимагомедов вручил губернатору Томской области Владимиру Мазуру почетный кубок за достижение высоких результатов в решении межведомственных задач в области обороны страны.