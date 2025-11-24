Шахназаров: Кино победило литературу

Кино победило литературу, заявил советский и российский кинорежиссер, народный артист России, гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, комментируя свое предложение ввести в школах просмотр кино.

Недавно Минпросвещения РФ составило список ста фильмов для школьной программы. Составить такой перечень поручал президент Владимир Путин, чтобы дети познакомились с золотым фондом отечественного кино для расширения культурного кругозора и развития эстетического вкуса. Рекомендуется использовать фрагменты фильмов из списка на уроках литературы, истории, ИЗО и музыки. В составлении списка участвовал и Шахназаров. Он считает, что важность кино огромная, поэтому оно должно быть в школе и обязательно к просмотру. Потому что иначе дети просто не познакомятся с отечественным кино.

"Кино, в общем-то, прямо скажем, победило литературу сегодня. То, что говорил Владимир Ильич Ленин, что кино - важнейшее из всех искусств... Ну, оно таким стало. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Просто это видно - все смотрят кино. Раньше книги читали, сейчас все смотрят кино. И оно очень влияет на формирование мировоззрения. Молодежь любит кино, смотрит кино, и в этом смысле очевидно, что надо как-то изучать кино, прививать художественный вкус. Кстати, во многих странах кино - часть учебного процесса. Отсюда и возникла эта идея, что надо вводить обязательный предмет, плюс именно отечественное кино. Это позволить знакомить детей с лучшими образцами отечественного кино, прививать вкус и развивать, если хотите, национальное самосознание. Исходя из этого, мы и программу подготовили из ста фильмов. Мы прикинули и взяли где-то 50 мастеров, проверенных временем, и взяли у них по две картины. Теперь надо это как-то вводить. Конечно, все время жалуются, что времени нет, а я предложил "Разговоры о важном" заменить, которые, к сожалению, как мне известно и многие об этом говорят, превратились в формальность. Возьмите это время и показывайте кино. И детям будет хорошо, и это действительно важно, тем более что список картин получился убедительным", - рассказал Шахназаров в интервью каналу "Спас".



