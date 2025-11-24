Еще одного участника массовой драки в букмекерской конторе Сысерти отправили в колонию

Свердловский областной суд огласил приговор еще одному участнику массовой драки в букмекерской конторе Сысерти. Его надолго отправили за решетку.

Массовая драка произошла в апреле 2023 года. Тогда один человек был убит, а трое получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда, на скамье подсудимых оказался Эдуард Викулов. Как было установлено, он бил потерпевших ногами, а также бросал в них бильярдные шары.

Свердловский областной суд признал Викулова виновным и назначил ему 11 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Как уточнили в инстанции, потерпевшие отказались от гражданских исков о компенсации морального вреда.

Напомним, в марте суд вынес приговор другим участникам драки по делу об убийстве в букмекерской конторе Сысерти.