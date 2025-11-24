Малайзия запретит использование соцсетей детям до 16 лет

Малайзия с 2026 года ограничит использование социальных сетей для детей младше 16 лет, об этом заявил министр связи страны Фахми Фадзил. По его словам, сейчас власти изучают международный опыт ограничения доступа для отдельных пользователей. Поводом для введения запрета является необходимость защиты молодежи от кибербуллинга, финансового мошенничества и сексуального насилия над детьми, передает Reuters.

"Мы надеемся, что к 2026 году платформы социальных сетей выполнят решение правительства о запрете лицам младше 16 лет открывать учетные записи", — заявил министр.

Аналогичное ограничение – запрет доступа для пользователей младше 16 лет – уже в январе введут в Австралии. Тестируют инструменты проверки возраста в таких странах как Франция, Испания, Италия, Дания и Греция.

Соседняя с Малайзией Индонезия ранее заявила, что планирует установить минимальный возраст для пользователей социальных сетей, но позже выпустила менее строгие правила, требующие от технологических платформ фильтровать негативный контент и применять более строгие меры проверки возраста.