24 Ноября 2025
Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Замминистра: Тюменская область – важный и ответственный партнёр в реализации государственной культурной политики

Замминистра культуры РФ Жанна Алексеева полагает, что Тюменская область – важный и ответственный партнёр в реализации государственной культурной политики.

Во время рабочей поездки в Тюменскую область статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева встретилась с губернатором области Александром Моором. Жанна Алексеева поблагодарила главу региона за поддержку первого Всероссийского культурного форума коренных малочисленных народов.

"Мероприятие прошло очень ярко, выставка и концерт имели большой успех у публики. Спасибо, что принимали такое активное участие в организации этого форума. Для нас это очень важно и очень ценно. Эффективное взаимодействие федерального министерства и региона в нашей сфере – ключевой фактор успеха", - сказала Алексеева.

Также она отметила активное участие Тюменской области в крупных федеральных проектах. В частности, 93% учреждений культуры региона участвует в программе "Пушкинская карта". Правительство Тюменской области уделяет пристальное внимание развитию культуры, в том числе в рамках реализации национальных проектов.

"На протяжении многих лет из регионального бюджета выделяют средства на реконструкцию и строительство учреждений культуры, причём не только в областной столице, но и в сельских муниципалитетах. Благодарю Минкультуры России за готовность к открытому диалогу и внимание к нашим проектам. Мы и впредь будем активно поддерживать приоритеты государственной культурной политики", – отметил Александр Моор.

Тюменская область лидирует в Уральском федеральном округе по охвату молодежи "Пушкинской картой". Тюменское музейно-просветительское объединение вошло в число лауреатов премии "Пушкинская карта. Премия" в номинации "Лучший региональный музей". Успешно реализован проект "СВОя культура" по творческой реабилитации ветеранов спецоперации, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Теги: Жанна Алексеева, Александр Моор, культура


