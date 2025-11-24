24 Ноября 2025
Россиянам приготовили "технологический сбор"

Главное сейчас

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

Великобритания заявила о перехвате российского корвета в Ла-Манше

Миноброны Великобритании заявило о перехвате российского корвета "Стойкий" и танкера сопровождения "Ельня" при проходе через пролив Ла-Манш. Сообщается, что перехват произошел две недели назад, а в целом за последние два года активность российских ВМС в водах вокруг Великобритании выросла на 30%.

Перехват осуществил патрульный корабль HMS Severn. Затем он передал функции наблюдения неустановленному союзнику по НАТО у берегов Бретани.

В связи с появлением у берегов острова "Стойкого" Минобороны Великобритании перекинуло в дополнение к кораблям в Исландию три разведывательных самолета "Посейдон" в рамках миссии НАТО по выслеживанию российских кораблей и подлодок в Северной Атлантике и Арктике.

Эта новость появилась всего через несколько дней после того, как министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил журналистам, что российский разведывательный корабль "Янтарь", якобы, направил лазеры на пилотов самолётов-разведчиков, следивших за его действиями у берегов Шотландии. Великобритания назвала действия "Янтаря" "безрассудными и опасными", добавив, что готова ответить на любые вторжения на её территорию.

Посольство России в Лондоне отреагировало на комментарии Хили, обвинив британское правительство в "нагнетании милитаристской истерии", добавив, что Москва не заинтересована в подрыве безопасности Великобритании.

Хили выступил с этим предупреждением, обосновывая необходимость увеличения расходов на оборону за неделю до публикации правительством нового бюджета. Несмотря на то, что премьер-министр Кир Стармер пообещал значительно увеличить военные расходы в связи с угрозами со стороны России, Китая и Ирана, правительству приходится идти на непростые компромиссы, рассматривая повышение налогов и сокращение расходов для покрытия многомиллиардного дефицита бюджета.

Теги: великобритания, вмс, минобороны


