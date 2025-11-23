24 Ноября 2025
В России
Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области педагогов научили кибербезопасности

В Заводоуковске прошёл семинар для госслужащих и педагогов. Он стал частью региональной программы по кибербезопасности. На семинар собрались более 80 представителей бюджетной сферы из Заводоуковского, Ялуторовского, Омутинского, Юргинского и Упоровского округов.

Главным экспертом стала оперуполномоченный по особо важным делам УБК УМВД России по Тюменской области Елена Шпаченко. Она рассказала участникам о реальных примерах, сценариях и уловках мошенников. Поделилась практическими знаниями и советами, как реагировать на угрозы и самое главное, как защитить себя и своих близких.

"Самое опасное в арсенале мошенников – не технологии, а психология. Они играют на самых сильных эмоциях: страхе за близких или желании быстро решить проблему. Помните: ни один официальный сотрудник не будет требовать от вас реквизитов карты или кодов из SMS, создавая атмосферу паники. Ваша главная защита – пауза. Положите трубку и сами перезвоните в банк или родственнику по известному вам номеру, чтобы проверить информацию", - сказала Шпаченко.

Обучение по профилактике кибермошенничества реализуется при поддержке правительства Тюменской области совместно с прокуратурой Тюменской области, управлением МВД России по Тюменской области и отделением Банка России по Тюменской области. Мероприятие – часть комплексного плана мероприятий по профилактике дистанционных хищений денежных средств граждан, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на 2025 г., сообщает информационный центр правительства Тюменской области. 

Теги: Кибербезопасность, семинар, обучение


