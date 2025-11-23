На Украине Ломоносов стал "символом российского империализма"

На Украине новый "статус" получил учёный Михаил Ломоносов. Он стал "символом российского империализма".

Таковы данные украинского "Института национальной памяти". Помимо Ломоносова институт счёл такими символами поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, живописца Василия Сурикова, писателя Ивана Тургенева, выяснило РИА Новости.

По украинским законам теперь посвящённые этим людям объекты на Украине должны быть убраны из публичного пространства.