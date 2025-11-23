Стюардесса "Уральских авиалиний", желавшая напоить чаем ВСУшников, получила семь лет

В Московской области, в городе Видное, осуждена стюардесса "Уральских авиалиний" Варвара Волкова.

Всё началось с того, что Волкова в январе 2025 г. увидела ролик. В нём разговор шёл о действиях танкиста на полях специальной военной операции (СВО). Факт участия солдата в спецоперации стал поводом к плохому отношению к нему со стороны Волковой.

Позднее она увидела бойца по телевидению, нашла номер телефон танкиста, позвонила ему и угрожала. Позднее в одном из постов в чате стюардесса заявила о готовности угостить военнослужащих ВСУ чаем, если те захватят Подмосковье. Приговор – семь лет колонии общего режима за распространение ложной информации об армии России, пишет ТАСС.