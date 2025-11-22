Две девушки погибли в ДТП с пассажирским автобусом на Среднем Урале

На Среднем Урале выясняют обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого погибли две девушки.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, инцидент произошел сегодня на 11 км трассы "Верхняя Пышма – Невьянск". Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia выбрала скорость, не соответствующую погодным и дорожным условиям, не справилась с управлением и допустила занос с выездом на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с пассажирским автобусом ЛИАЗ, ехавшим по маршруту №103 "Екатеринбург – Кедровое".

В результате ДТП погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля – две 23-летние девушки. В момент аварии в автобусе, кроме водителя, находилось 10 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Водителем автобуса оказался 42-летний мужчина. По результатам освидетельствования он трезв. Состояние погибшей водителя Kia установит химико-токсикологическая экспертиза.

Как добавили в ГАИ, движение на данном участке дороги осуществляется в штатном режиме.